Başbakanlık Müşaviri Sarıkoca Öksüz ile karakolda görüşmüş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri imamı' olan Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca'nın darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan Adil Öksüz ile karakolda görüştüğü ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" olan Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca'nın darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan Adil Öksüz ile karakolda görüştüğü ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı olan firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü ve biri Başbakanlık müşaviri olmak üzere 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, Başbakanlık Müşaviri olan Ali İhsan Sarıkoca'nın, dosyanın şüphelilerinden Serter Koçak'tan Öksüz'ün FETÖ'nün mahrem imamı olduğu bilgisini almasının ardından Kışla Jandarma Karakolu'na geldiği, emniyet ya da jandarmada kolluk görevli olmamasına rağmen Öksüz ile görüştüğü ifade edildi. İddianamede, Öksüz'ün 17 Temmuz 2016 tarihinde karayolu ile Ankara'dan İstanbul'a doğru hareket ettiği, Öksüz adliyeden serbest bırakıldıktan sonra 18 Temmuz 2016'da saat 11.10 ve 22.48'de İstanbul Üsküdar baz istasyonundan hizmet aldığı, şüpheli Sarıkoca'nın da 18 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul Beyoğlu ilçesi baz istasyonundan hizmet aldığının belirlendiği bildirildi. İddianamede, Sarıkoca'nın "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" ve "suçluyu kayırma" suçlarını işlediğinin anlaşıldığı vurgulandı. Sarıkoca'nın 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün elebaşı tarafından Bank Asya'nın kurtarılması amacıyla çağrı yaptığı dönemde Bank Asya'ya 21 bin 930 TL para yatırdığı belirtildi.

İddianamede, şüpheli Sarıkoca'nın ifadesine de yer verildi. Sarıkoca, halen Başbakanlıkta Başbakanlık müşaviri olarak görev yaptığını anlatarak, "Ben darbe gecesi saat 03.00'ten sonra Kahramankazan ilçesindeydim. İlçe Belediye Başkanı ile beraber darbeye karşı ne yapabiliriz diye konuşuyorduk ve sürekli bununla ilgili çalışmalar yapıyorduk. 16 Temmuz 2016 günü saatini tam hatırlamadığım ancak öğlene doğru emniyetten tanıdığım olan Serter Koçak beni cep telefonumdan aradı. Serter Koçak benim aile dostum olduğu için o gece sadece bir kez görüştük. Ne olduğu konusunda endişelerim vardı. Serter Koçak bunu düşünmüş olacak ki telefonla beni aradı. Kahramankazan'a görev için geleceklerini bana söyledi. Daha sonra ikindi namazının hemen akabinde Serter Koçak'ı ben aradım, 'Neredesin?' diye sorduğumda kendisi bana Kışla Jandarma Karakolu'nda olduğunu söyledi. Bunun üzerine bende yanına, yani Kışla Jandarma Karakolu'na gittim" diye konuştu.



"Öksüz'e 'Bu kadar sivil vatandaşı İslamiyetteki hangi kritere dayanak öldürdünüz?' diye sordum"

Sarıkoca, karakola saat 17.30-18.00 sıralarında vardığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Karakol bahçesine geçtiğimde orada karakol binasının önünde darbeciler sıraya dizilmiş vaziyette bulunuyordu. Karakolun bahçesinde Serter Koçak ile konuşmaya başladık. Konuşmamızda Serter Koçak bana darbecilerden birisinin yardımcı doçent olduğunu ve FETÖ'nün imamı olduğunu söyledi. Ben sabaha kadar darbecilerle uğraştım ve darbecilerin şehit ettiği insanlarımız ve onların yakınlarıyla ilgilendiğimden dolayı çok etkilendim. Bu nedenle Koçak'ın bana söylemiş olduğu FETÖ'nün imamı ile görüşmek istedim. Görüşmeye başladığım bu kişinin daha sonradan Adil Öksüz olduğunu öğrendik. Öksüz bana kendisinin ilahiyatçı olduğunu söylemesi üzerine ben de hem imam hatip lisesi mezunu hem de hafız olduğum için kendisine 'Bu kadar sivil vatandaşı İslamiyetteki hangi kritere dayanak öldürdünüz?' diye sordum. Öksüz bana, 'Biz bunları tasvip etmiyoruz' dedi. Akabinde bana masum insanların öldürülemeyeceğine ilişkin bir ayet okudu. Ben de kendisine cevaben 'niçin söylediğiniz şeyleri yapmazsınız?' mealindeki ayeti okudum ve kendisinin Müslüman olmadığına inandığımı söyledim. Yanılıyorsam ve kendisinin de Müslüman olduğunu kabul ediyorsa kendisinin, ailesinin ve tüm Müslümanlar için bildiği her şeyi anlatması gerektiğini kendisine söyledim. Başını eğip sessiz kaldı. Bunun üzerinden ben de yanından ayrıldım, kendisiyle başka türlü bir irtibatım olmadı."



"CUMHURBAŞKANIMIZIN BİZZAT ŞAHSINA İLETMESİNİ RİCA ETTİM"

Sarıkoca, o gün orada bulunan herkesin Öksüz'ün FETÖ'nün imamı olduğunu bildiğini kaydederek, "Bir kaç gün sonra mahkeme tarafından serbest bırakılması üzerine ben Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü'nün yanına gittim ve Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının çok anormal bir durum olduğunu, bu konuyla ilgili özel olarak ilgilenmesini rica ettim. Mustafa Gülcü benim yanımda iken bir yerleri telefonla arayarak konunun hassasiyetini iletti ve çok ciddi takip edilmesi talimatlarını verdi. Bir kaç gün sonra İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın akrabası olan ve benimde tanıdığım, güvendiğim Hasan Basri Yıldız'a, Adil Öksüz konusunu Cumhurbaşkanımızın bizzat şahsına iletmesini rica ettim. Kendisi konuyu bir iki gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiğini söyledi" diye konuştu.

(Abdullah Sarıca /İHA)