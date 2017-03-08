Başbakanlık Malatya'daki FETÖ davasına müdahil oldu

Malatya'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen davada Başbakanlığın müdahil olma talebi mahkemece kabul edildi.

Malatya'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen davada Başbakanlığın müdahil olma talebi mahkemece kabul edildi.

Malatya'da görülmeye başlanan 6'ısı general 76 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıkların hazır olması ile başlayan oturumda Mahkeme Başkanı Vedat Koç, duruşma öncesi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığından gelen müdahil olma talebini okudu. Koç, "Duruşmaya Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığının suçtan zarar görme durumu dikkate alınarak davaya katılma isteğinin oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir" dedi.

Duruşma boyunca Başbakanlığı vekaleten bir avukat oturumlara müdahil olarak katılacak.

(Cahit Özçelik/İHA)