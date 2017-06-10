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Başbakan: Zeytincilikte dünyanın ikinci ülkesi haline geldik
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Başbakan: Zeytincilikte dünyanın ikinci ülkesi haline geldik

Başbakan Binali Yıldırım, zeytin alanlarının yok edileceği iddialarına tepki göstererek, 'Dünyanın 5 ülkesi haline giremiyorduk şu anda zeytincilikte dünyanın ikinci ülkesi haline geldik' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, zeytin alanlarının yok edileceği iddialarına tepki göstererek, "Dünyanın 5 ülkesi haline giremiyorduk şu anda zeytincilikte dünyanın ikinci ülkesi haline geldik" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe'de bulunan Başbakanlık çalışma ofisinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. İftara, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve iş dünyasının sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
İş dünyası temsilcilerine yapılan projeleri ve yatırımları da anlatan Yıldırım, "Şu ana kadar piyasaya verdiğimiz para miktarı 200 milyar lira. 6 ay içinde 200 milyar lira sektöre para aktardık. Niye, İşsizlik olmasın, üretim devam etsin, ihracat artsın, ekonomimiz hiçbir olumsuzluk yaşamasın diye. Şimdi diyeceksiniz ki, bu kadar parayı verdiniz de bu bankaların hali ne olacak? Siz bankaları düşünmeyin, bankaların her zaman tuzu kurudur, bankaların da karları artıyor. Mevduat faizlerinin artmasını istemiyoruz. Neden? Çünkü mevduat faizi artarsa kredi faizi artıyor. Kredi faizi bir noktanın üzerine çıkarsa artık onun fizibilitesi kayboluyor. Onun için şimdi bizi izlemeye devam edin. İkinci adımımız maliyetleri aşağıya çekecek, sürdürülebilir bir finansal yapıyı oluşturacağız" dedi.

"ZEYTİN ALANLARINI YOK ETME DİYE BİR ŞEY YOK."
Zeytin ağaçlarının yok edildiği iddialarına cevap veren Yıldırım, "Zeytin varlığını azaltma diye bir şey yok. Eğer öyle bir şey olsaydı 15 yıllık sonuç ortada. Biz AK Parti olarak iktidar geldiğimizde Türkiye'de toplam zeytin varlığı 100 milyon ağaç bugün 172 milyon ağaç oldu. Dünyanın 5 ülkesi haline giremiyorduk şu anda zeytincilikte dünyanın ikinci ülkesi haline geldik. Bu kadar önemli bir gelişmeye rağmen yaptığımız bu zorunlu düzenlemenin bir ihtiyacı göremeye yönelik çok zorunlu düzenlemeyi zeytin alanları yok ediliyor diye takdim etmek bu ülkenin faydasına bir şey değildir" diye konuştu.

"TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN, TEK DEVLET"
Başbakan Yıldırım partinin bir sloganı haline gelen 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' sözünü daha önce karıştırdığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini bununla ilgili uyardığını esprili bir dille anlattı.

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