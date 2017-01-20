Başbakan: Zannediyorum ki Devlet Bey'i tanıyamamışlar!

MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında CHP'li Özgür Özel'in "Milletvekillerine açıkça siyasi rüşvet teklifidir" ifadelerini eleştiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"DEVLET BEY'İ TANIYAMAMIŞLAR"

"Devlet Bey ilkeleri olan bir zattır. Kendisini bu şekilde tanıdım ve geçmiş yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu da bunun en güzel ispatıdır. Onun dışında söylenen sözler bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın bir parçasıdır. Arkadaşlar gündemimiz anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği biliyorsunuz Meclis'te kabul edildikten sonra inşallah milletimizin önüne gelecek. Millet kararını verecek"Başbakan Yıldırım cuma namazı sonrası konuştu

TBMM'deki görüşmeleri engellemek için olay çıkaran CHP'li vekilleri eleştiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Aziz milletimizin cumasını tebrik ediyoruz. Allah milletimizi her beladan, kötülükten sakınsın. Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur oylaması yapılıyor. 11 madde oylandı, bugün tamamlamayı ümit ediyoruz. Ancak zaman zaman engellemeye yönelik faaliyetlere şahit oluyoruz.

MİLLETİN MECLİSİNİ GASP ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK

Demokratik sınırlar içerisinde yapılabilecek her türlü karşı duruş kabul edilebilir ancak milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız hakim olduğu Meclis'e yakışmayan davranışlar hem milletvekillerine haksızlık, hem de milletimize haksızlık. Bu konuda milletvekillerimizin daha sakin, daha usturuplu bir hareket içinde olması umumi arzumuzdur. Milletin meclisini gasp etmeye kimsenin hakkının olmadığını düşünüyorum"

SAYIN TRUMP'I ZORLU GÜNLER BEKLİYOR

ABD'nin başkanlık koltuğunu devralacak Trump'a da başarılar dileyin Başbakan Yıldırım, "Trump'a başarılar diliyoruz, hayırlı olsun. ABD'den beklentiler var. Küresel barış için, küresel güvenlik için dünyanın önde gelen ülkelerinden ABD'ye, Rusya'ya önemli sorumluluklar düşüyor. Bölgede Türkiye'nin yaptığı barışı kalıcı hale getirme çabalarına destek vermelerini bekliyoruz. İki gün önce de beyan ettim. Bazı yanlış anlamalar oldu ve iki ülke arasında bazı soğukluklar yaşandı. Yeni yönetimin de bunu ortadan kaldıracağına inanıyorum. Sayın Trump'ı zorlu günler bekliyor. Küresel ekonomik krizin küresel refaha dönüştürülmesi konusunda atacağı adımlar çok önemli" dedi.