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Başbakan Yıldırım, Yunanistan'a gidiyor
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Başbakan Yıldırım, Yunanistan'a gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın davetine icabetle 19 Haziran 2017 tarihinde Yunanistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın davetine icabetle 19 Haziran 2017 tarihinde Yunanistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörüldüğü belirtildi.
Başbakan Yıldırım'ın ziyareti çerçevesinde ayrıca soydaşlarımızla da iftar ekinliğinde bir araya geleceği kaydedildi.

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