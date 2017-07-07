Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Başbakan Yıldırım yüksek hızlı trenle seyahat etti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Başbakan Yıldırım yüksek hızlı trenle seyahat etti

Başbakan Binali Yıldırım, Polatlı temasları sonrası yüksek hızlı trenle Ankara'ya döndü. Tren istasyonunda trenin gelmesini bekleyen Yıldırım, tren yolculuğu yapmasının sebebini, 'Eski günleri yaşamak istedim' diyerek açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Polatlı temasları sonrası yüksek hızlı trenle Ankara'ya döndü. Tren istasyonunda trenin gelmesini bekleyen Yıldırım, tren yolculuğu yapmasının sebebini, "Eski günleri yaşamak istedim" diyerek açıkladı.
Başbakan Binali Yıldırım, Polatlı temasları sonrası Konya-Ankara yüksek hızlı trenini kullanmayı tercih etti. Yüksek hızlı trenin istasyona gelmesini bekleyen Yıldırım, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Polatlı ziyaretinin özel bir nedeni olup olmadığının sorulması üzerine Yıldırım, Polatlı'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında sergilediği tavrın önemine dikkati çekti. Polatlı'daki üretici ve çiftçilerin de sorunlarını da dinleme fırsatı bulduğunu anlatan Yıldırım, "Burada bir sel felaketi de oldu, onunla ilgili bilgi aldık. Yapılan yardımlar yapıldı, talepler var mı yok mu onları öğrenmiş oldu" diye konuştu.
Ankara'ya dönüş için tren yolcuğunu tercih etme sebebini 'eski günleri yaşamak istedim' şeklinde açıklayan Yıldırım, daha önce tren bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine ise, "Daha önce tren çok bekledik. Trende bizi çok bekletti" dedi.
Polatlı İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Yıldırım, iki şehit ailesinin evine konuk oldu.
(Enise Vural /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Erzurum'da silahlı kavga: 1'i polis 4 yaralı
Karısını öldüren şahıs intihar girişiminde bulundu
Trump ve Putin ilk kez bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan Alman gazeteciye ayar!
Avukat ve kardeşi kazada öldü
Başbakan Yıldırım yüksek hızlı trenle seyahat etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Almanya'dan bir skandal daha! Erdoğan'ın makam aracı durduruldu
Almanya'dan bir skandal daha! Erdoğan'ın makam aracı durduruldu
Ümit Özdağ yeni partinin genel başkanını açıkladı
Ümit Özdağ yeni partinin genel başkanını açıkladı
Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz
Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz
Trump'ın eli yine havada kaldı
Trump'ın eli yine havada kaldı
İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar
İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar
Alman Ordusu sokaklara indi! Hamburg'ta G20 protestoları devam ediyor
Alman Ordusu sokaklara indi! Hamburg'ta G20 protestoları devam ediyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Erzurum'da silahlı kavga: 1'i polis 4 yaralı
Erzurum'da silahlı kavga: 1'i polis 4 yaralı
Karısını öldüren şahıs intihar girişiminde bulundu
Karısını öldüren şahıs intihar girişiminde bulundu
Trump ve Putin ilk kez bir araya geldi
Trump ve Putin ilk kez bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan Alman gazeteciye ayar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan Alman gazeteciye ayar!
Avukat ve kardeşi kazada öldü
Avukat ve kardeşi kazada öldü
Başbakan Yıldırım yüksek hızlı trenle seyahat etti
Başbakan Yıldırım yüksek hızlı trenle seyahat etti
Norveç Başbakanı Solberg'iyle görüştü
Norveç Başbakanı Solberg'iyle görüştü
Protestolar hayatı durdurdu: Melania Trump otelinde mahsur kaldı
Protestolar hayatı durdurdu: Melania Trump otelinde mahsur kaldı
Hamburg'da tartışılan soru: Trump neden 'kenara atıldı'?
Hamburg'da tartışılan soru: Trump neden 'kenara atıldı'?
Canilere zırhlı koruma
Canilere zırhlı koruma
Karikatürist Galip Tekin son yolculuğuna uğurlandı
Karikatürist Galip Tekin son yolculuğuna uğurlandı
'AP'nin raporu yok hükmündedir'
'AP'nin raporu yok hükmündedir'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English