Başbakan Yıldırım vatandaşları kırmadı özçekim yaptı
Başbakan Binali Yıldırım, Tokat mitingi sonrasında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başbakan Binali Yıldırım, Tokat mitingi sonrasında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan Binali Yıldırım, Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen miting sonrasında Tokat Valisi Cevdet Can'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrasında Tokat Belediyesine yürüyerek geçen Başbakan Binali Yıldırım, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrasında partililerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Başbakan Yıldırım, partililerle özçekim yaptı. Ayrıca vatandaşların arasına giren Başbakan Binali Yıldırım, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında parti otobüsüne binen Başbakan Yıldırım, Gaziosmanpaşa Stadyumu'ndan helikoptere binerek kentten ayrıldı. (Nurhan İçmez/İHA)
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