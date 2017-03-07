Başbakan Yıldırım Ürdünlü mevkidaşını törenle karşıladı
Başbakan Binali Yıldırım, Ürdün Başbakanı Hani El-Mulki'yi resmi törenle karşıladı.
Başbakan Binali Yıldırım, Ürdün Başbakanı Hani El-Mulki'yi resmi törenle karşıladı. Başbakan Binali Yıldırım, Ürdün Başbakanı Hani El-Mulki'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Başbakan, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Başbakan Yıldırım ve Ürdün Başbakanı Hani El-Mulki, daha sonra basın mensuplarına poz verdi. İki isim, yapılacakları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Enise Vural / İHA)
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