30.12.2016 18:36 Başbakan Yıldırım Ürdünlü mevkidaşını aradı

Başbakan Binali Yıldırım, Ürdün Başbakanı Hani el Mulki'yi telefonla aradı. Başbakan Yıldırım, Türkiye ve Ürdün'ün terörle mücadele karşısındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Başbakan Binali Yıldırım, Ürdün Başbakanı Hani el Mulki'yi telefonla aradı. Başbakan Yıldırım, Türkiye ve Ürdün'ün terörle mücadele karşısındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Ürdün Başbakanı Hani el Mulki'yi telefonla aradı. Ürdün'le ikili ilişkilerin her alanda geliştirmenin arzu edildiğini belirten Yıldırım, 2017 yılının Türkiye ile Ürdün arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yılı olduğuna dikkat çekti. Başbakan Yıldırım, Başbakan El Mulki'yi en yakın zamanda Türkiye'de ağırlamak istediklerini dile getirdi. Ürdün'ün Karak bölgesinde 18 Aralık günü meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini dile getiren Yıldırım, Türkiye ve Ürdün'ün terörle mücadele karşısındaki işbirliğinin önemini vurguladı. FETÖ'nün yönlendirmesiyle vuku bulan menfur darbe girişimi karşısında Ürdün'ün gösterdiği dayanışma için de teşekkür etti.

Başbakan Yıldırım, Suriye'deki krizin insani yükünü en çok üstlenen iki ülke olarak Türkiye ve Ürdün'ün Suriye'deki ateşkesin muhafazası ve kalıcı siyasi çözüme erişilmesi hususunda işbirliğinin sürdürülmesine önem atfettiğini belirtti.

Başbakan El Mulki, Yıldırım'a daveti için teşekkür etti, en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti, kardeş Türkiye ile ekonomik ilişkiler dahil olmak üzere işbirliğini daha da güçlendirme yönünde güçlü iradeye sahip olduklarını vurguladı.

Yıldırım'ın Suriye bağlamındaki ifadelerine tamamen katıldığını dile getiren Başbakan El Mulki, Türkiye'de son dönemde meydana gelen saldırılarda şehit olan vatandaşlar için taziye dileklerini yineledi.

(Enise Vural/İHA)

