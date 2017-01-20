Başbakan Yıldırım üniversitelilerle buluştu

Başbakan Binali Yıldırım, öğle yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi. Üniversitelilerle buluşan Yıldırım, öğrencilerin kendilerine yönelttikleri sorular üzerine YÖK Başkanı ile telefonda görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, öğle yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi. Üniversitelilerle buluşan Yıldırım, öğrencilerin kendilerine yönelttikleri sorular üzerine YÖK Başkanı ile telefonda görüştü. Başbakan Binali Yıldırım, bir grup üniversite öğrencisiyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yıldırım, öğrencilerin kendilerine yönelttikleri sorular üzerine YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile telefonda görüştü. Başbakan Yıldırım, daha sonra aynı mahallede karnelerini alan ilköğretim öğrencilerinin karnelerine baktı ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Yıldırım, öğrencilerin özçekim ricasına kırmadı. (Enise Vural /İHA)
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