08.01.2017 09:34 Başbakan Yıldırım, Türkmen siyasetçilerle görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta Türkmen siyasetçilerle bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta Türkmen siyasetçilerle bir araya geldi.



Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Irak'ta temaslarına devam ediyor. Yıldırım, Türkmen siyasetçilerle bir araya geldi. Daha sonra Erbil'e geçen Başbakan Yıldırım, buradaki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı bir araya gelecek.

