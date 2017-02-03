Başbakan Yıldırım: Türkiye hak ettiği yolda emin adımlarla ilerleyecek

Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Mersin'in tarihi bir günü yaşadığını belirtti.

Türkiye'de sağlık hizmeti anlayışında yeni bir döneme girildiğini, şehirleri tek tek dev şehir hastaneleriyle buluşturduklarını anlatan Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanım, şehir hastaneleri sizin hayaliniz, sizin sahip çıktığınız projelerden. 15 yıllık bir hayali Mersin'de gerçekleştiriyor, bugün Türkiye'de ilk şehir hastanesini açmış oluyoruz. Mersinimiz için uğurlu, kademli olsun." ifadelerini kullandı.

"İşte Mersin, işte eser"

Aradan 12 yıl geçtiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, "'Neden bu kadar uzadı.' diye Mersinli hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz merak ediyor. Güzel işler yapmaya karar verdiğiniz zaman hayırcıları karşınızda buluyorsunuz. Tıpkı bugünkü gibi. Güzel işleri yapmak için ahdettik, yemin ettik. Onlar 'Hayır' dedikçe, onlar direndikçe engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Hamdolsun işte Mersin, işte eser." diye konuştu.

Helikopter pistinden kapalı, açık otoparka kadar, hasta refakatçilerinin kalacağı yerlerden, acil muayenelerin yapılacağı yerlere, ameliyathanelere kadar birçok hizmetin verileceği Mersin Şehir Hastanesi'nin, bin 300 yatak kapasitesi olduğunu belirten Yıldırım, "Mersin'in ihtiyacını bırakın, dışarıdan, komşu ülkelerden de gelecek hastaların ihtiyacını yıllarca karşılayacak bir eser. Bütün bu hizmet için 650 milyon lira harcandı. Helali hoş olsun, mersine helal olsun." dedi.

'Türkiye hak ettiği yolda emin adımlarla ilerleyecek'

Başbakan Yıldırım, "Diyorlar ki 'rejim değişiyor.' Ne rejimi kardeşim, bırakın rejim değişmesini, siz kafayı değiştirin. Dünya nereye gidiyor, siz nerede kaldınız? Rejimin falan değiştiği yok. Değişen, değişimin ta kendisidir. Değişime direnenler yok olacak, Türkiye hak ettiği yolda, muasır medeniyetler yolunda, emin adımlarla ilerleyecek." dedi.

"Millet iradesi neyse, bizim de istikametimiz odur"

"Hiç kimse bu millete zorla bir şey yapamaz" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte 15 Temmuz'da bunu denediler, derslerini aldılar mı? Onlara dersini verdiniz mi? Millet iradesi neyse, bizim de istikametimiz odur. Daha güçlü, bölgesinde daha güvenli bir Türkiye için 'evet' diyoruz. Hizmetin, yatırımların, dev projelerin daha çabuk, zaman kaybetmeden yapılması için 'evet' diyoruz."