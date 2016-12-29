29.12.2016 21:46 Başbakan Yıldırım: 'Terör örgütleri bu ateşkesin tarafı değil'

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'de alınan ateşkes kararına ilişkin, 'Terör örgütleri bu ateşkesin tarafı değil. Rusya ve Türkiye'nin inisiyatifi ile İran'ın da katılmasıyla bir mutabakata varıldı' dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'de alınan ateşkes kararına ilişkin, "Terör örgütleri bu ateşkesin tarafı değil. Rusya ve Türkiye'nin inisiyatifi ile İran'ın da katılmasıyla bir mutabakata varıldı" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu heyetini kabul etti. Kabul sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Suriye'deki ateşkes mutabakatıyla ilgili, "Terör örgütleri bu ateşkesin tarafı değil. Rusya ve Türkiye'nin inisiyatifi ile İran'ın da katılmasıyla bir mutabakata varıldı. Umarım bu mutabakat kalıcı hale gelir. Artık Suriye'de kan dökülmesinin önüne geçmiş oluruz. Şan itibari ile muhalif grupların katılımı çok. Hiçbir anlaşmazlık insan hayatından önemli değil" dedi.



Başbakan, "Bir siyasal çözüm için taraflar bir araya geleceği zaman bizim terör örgütü olarak öngördüğümüz hiç bir grup, bu çözümün bir parçası olamaz, o masada olmaz. Biz de PYD, YPG'yi terör örgütü olarak gördüğümüz için dolayısıyla bu gayet açık" dedi.

