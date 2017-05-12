Başbakan Yıldırım Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım Londra'daki temasları kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım Londra'daki temasları kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Londra'daki temaslarını sürdürüyor. Yıldırım, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile görüştü.

Dünya liderleri, acil ve insani yardım ihtiyacı olan Afrika ülkesi Somali için dün Londra'da bir araya geldi. Yıldırım, toplantıda "Önümüzdeki dönemde de Somali'ye güçlü bir şekilde destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

