Başbakan Yıldırım Şırnak'ta üs bölgesinde

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak gezisi kapsamında önce Namaz Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesini ziyaret ederek, askerlerle görüştü. Başbakan Yıldırım, daha sonra yapımı tamamlanan caminin açılışını yapmak üzere Şırnak kent merkezine geçti.

BAŞBAKAN YILDIRIM NAMAZ DAĞI'NDA

Başbakan Binali Yıldırım, Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte bugün saat 10.00 sıralarında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na geldi. Yıldırım, buradan helikopterle, 12 gündür PKK terör örgütüne karşı operasyon düzenlenen Namaz Dağı üs bölgesine geçti. Başbakan Yıldırım, burada operasyona katılan askeri birlikleri denetleyerek, operasyon bölgesini gezdi.

RESTORE EDİLEN GEYLANİ CAMİİ'NİN AÇTI

Yıldırım, daha sonra, Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na geldi.

Bu ziyaretin ardından Başbakan Yıldırım, 2015-16 yılında meydana gelen terör olayları sırasında tahrip olan Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yeniden onarılan Geylani Camisi'ne geçti. Geylani Camisi'nin açılışını yapan Başbakan Yıldırım, burada cuma namazı kıldıktan sonra vatandaşlara hitaben konuşma yaptı.

Başbakan Yıldırım, Şırnak'taki temaslarının ardından Cizre İlçesi'ne geçti.