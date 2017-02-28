Başbakan Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısını kabul etti
Başbakan Binali Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic'i kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic'i kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti. (Enise Vural/İHA)
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