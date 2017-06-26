Başbakan Yıldırım: Savunma değil, taarruz

Başbakan Yıldırım, memleketi Erzincan'da Kemah İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Yıldırım, 'Terörle mücadelede geldiğimiz en önemli nokta budur. Savunma değil, taarruz' dedi.

Başbakan Yıldırım, memleketi Erzincan'da Kemah İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Yıldırım, "Terörle mücadelede geldiğimiz en önemli nokta budur. Savunma değil, taarruz" dedi.

Ramazan Bayramının ilk gününü memleketi Erzincan'da geçiren Başbakan Binali Yıldırım, Kemah İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Askerlerin bayramını kutlayan Yıldırım, milletin kendilerine minnettar olduğunu belirtti ve Mehmetçiğe teşekkür etti. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Başbakan, "Terörist saldıran değil, sizden kaçan, saklanan konuma geldi. Terörle mücadelede geldiğimiz en önemli nokta budur. Savunma değil, taarruz. Geçen yıl 6 Ağustos'ta aldığımız bu karar, bugüne kadar sahada mutlak üstünlüğü ele geçirmemizi sağladı. Bundan sonra da buna devam edeceğiz" dedi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra, Kemah ilçesi kırsalında 4 teröristi etkisiz hale getiren komando bölüğüyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

