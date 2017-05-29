Başbakan Yıldırım şampiyon Beşiktaş'ı kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, Süper Lig 2016-2017 Sezonu Şampiyonu olması dolayısıyla Beşiktaş'ı kutladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Süper Lig 2016-2017 Sezonu Şampiyonu olması dolayısıyla Beşiktaş'ı kutladı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, Beşiktaş Futbol Takımının Süper Lig 2016-2017 Şampiyonu olması dolayısıyla, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)