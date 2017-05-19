Başbakan Yıldırım Rus mevkidaşıyla bir araya gelecek

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, İstanbul'da gerçekleştirilecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısına katılacak ve ardından Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek.

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, İstanbul'da gerçekleştirilecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısına katılacak ve ardından Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek.

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, 22 Mayıs' ta İstanbul'da gerçekleştirilecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısına katılacak. Medvedev, toplantının ardından Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek. Aynı zamanda, toplantıya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkovic ve Enerji Bakanı Aleksey Novak katılacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (KEİ) 25'inci Kuruluş Yıl Dönümü Zirvesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Porosenko ve Romanya Başbakanı Sorin Grindyanu katılacak. Toplantı gündeminde, yeşil teknolojiler, enerji verimliliği, ülkelerin ihracat potansiyelinin artırılması, küçük ve orta ölçekli işletmelere ilişkin projeler olacak. Ayrıca, toplantı kapsamında sınır ötesi karayolu, deniz yolu ve enerji altyapısının geliştirilmesi ele alınacak.

(Tatiyana Şuvalova /İHA)