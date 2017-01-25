Başbakan Yıldırım referandum tarihini açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım'dan beklenen referandum tarihi açıklaması geldi. Herkesin merak ettiği referandum ne zaman olacak sorusuna Ankara'da AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Binali Yıldırım yanıt verdi. Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu-YSK'nın referandum tarihine bu hafta içinde karar vereceğini söyledi.

İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

''AK Parti siyasetinin başarısının altında yatan önemli sebeplerden biri de geleceğin siyasetçilerini yetiştiren bir okul olma özelliğidir. Siyaset Akademimizin çalışmalarına katkı veren kardeşlerime huzurlarınızda içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Dün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 23 ilimizi ilgilendiren hayati bir adımı attık önemli kararlar aldık. Önemli bir mutfak çalışmamız oldu. Doğu'da Güneydoğu'da yatırımcılarla görüşüldü talepleri dinlendi. Ortaya çıkan gayet memniniyet verici. 23 il için yatırım yapmak üzere müracaat eden sayısı bin 200'ü aşmış durumda. Toplam yatırım miktarı 20 milyar doları bulmuş vaziyette. Bu yatırımlar gerçekleşirse doğrudan 112 bin 400 vatandaşımız iş aş sahibi olacak. Bu rakamlar ön talep sırasında yapılan müracaatlardır. Program resmen dün başladı. Program kapsamında yatırım yapan herkese fizibilite hazırlama danışmanlık yapma gibi hizmeti ücretsiz devlet verecek. Onlar yatırım hizmetini piyasadan alacaklar maliyetini biz karşılayacağız. Yatırım için arsa arazi temininden başlayarak arsa üzerine bina yapılması dahil desteği vermeye devam edeceğiz. 10 milyona kadar sabit yatırım bina vesaire bedelini biz karşılayacağız. Hizmet sektörlerine iki konuda destek sağlıyoruz. Birincisi çağrı merkezi hizmeti vermek isteyenlere, ikincisi veri merkezi kurmak isteyenlere destek vereceğiz.

İnsanlar farklı şeyler söyleyebilir ama tarih yalan söylemez tarih ne diyorsa odur. Tarihi çarptıramazsınız gün gelir doğrular ortaya çıkar. Bugün doğru bildiğimiz yanlışları öğreniyoruz. Buda teknolojinin bize getirdiği bir kolaylık.

YATIRIMCIDA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK

Gençlerimize bu yatırımları yapma fırsatını hazırladık yürürlüğe koyduk. Desteklerde herşeyi devlet vermiyor. Herşeyi devlet verirse o sosyal destek olur. Öz kaynak %30 kredi %70 . 100 liralık işin 30'unu kendiniz vereceksiniz 70'inin biz vereceğiz. Dolayısıda yatırımcıda elini taşın altına koyacaksınız.

HUZUR VE KALKINMA SAĞLANMIŞ OLACAK

Terörden yıllardır vatandaşlarımız çok çekti. Göç etmek zorunda kaldılar. Bu projedeki amacımız terörle mücadelede önemli neticeler almak. Devlet otoritesi devletin iradesi gücü sokakta ve bayırda yer yerde hakim. Bundan sonra yapmamız gereken sağlanan bu güvenlik ortamında tekrar orada yaşamı dahada canlandırmak. Yapılan bu yatırımla birlikte vatandaşlarımız yaşantılarını buralarda sürdürecekler başka bir alana yönelmeyecekler. "Adım adım huzur ve kalkınma sağlanmış olacak".

DOĞU'YA YAPILAN YATIRIM BATI'YA DA YAPILAN BİR YATIRIMDIR

Neden doğuya ve güneydoğu'ya bunları yapıyorsunuz başka biryere yapmıyortsunuz diyebilirler. Ama Doğu'ya yapılan yatırım aslında Batı'ya yapılanda bir yatırımdır. Ülkemiz de her yerde gelişim aynı olsun doğudan batıya bir göç olmasın. Eğer oralara yatırım yapmazsak insanlarımız İstanbul'a Ankara'ya göç edecekeler. Dolayısı ile insanlarımızın doğduğu yerde doymasını sağlamak boynumuzun borcudur. Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediğini uygulayacağız.

TÜRKİYE AYAKTA KALMAZSA BÖLGE YOK OLUR

Türkiye bölge ülkelerin teminatıdır garantisidir. Türkiye ayakta kalamazsa bölge yok olur gider. Onun için işe komşulardan başladık. Rusya ile ilişkilerimizi düzelttik. İsrail ile ilişkilerimizi tatlıya bağladık. Suriye'de ateşkesin sağlanması için Rusya ve İran ile birlikte insiyatif aldık. Astana'da ateşkesin izlenmesi için mutabakat sağlandı.

ASTANA ZİRVESİ HAYIRLI SONUÇLAR DOĞURACAK

Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesiyle birlkte şimdi yeni bir Suriye yönetiminin oluşturulması bu konuda tam mutabakat sağlandı. 8 Şubat'ta Cenevre'de yapılacak görüşmede Birleşmiş Milletler siyasi süreci konuşmaya başlanacaktır. Suriye'de barışın sağlanması terör örgütlerinin bitirilmesi için Fırat Kalkanı Harekatı ile Özgür Suriye ordusuna destek veriyoruz. Suriye'den terörün temizlenmesi ve halkın ülkelerine dönmesi öncelikli hedefimizdir. Zor zamanlarında onlarla ekmeğimiz paylaşacağız ama en kısa zamanda ülkerline dönmelerini sağlacağız. Doğduğu büyüdü topraklar ne kadar şartlar zorda olsa her zaman aklındadır her zaman bir gün memleketine dönmenin hasretiyle orada kalıyorlar. Vatan sevgisi vatan aşkı bambaşkadır. Bu vatanın kıymetini bilmeyenlere cevabı anladıkları dilden vermeye devam edeceğiz. Astana zirvesi hayırlı sonuçlar doğuracak Suriye'de kalıcı çözüm süreci başlamış olacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA MECLİS KARARINI VERDİ

Anayasa değişikliği konusunda meclis kararını verdi. Çalışmaları başarı ile tamamladı. Akp değerlerine yakışır bir dayanışma gururunu bu büyük grup mecliste gösterdi. Aydınlık Türkiye'nin yarınları devletimizin bekası için tarihi bir görev yapıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartısız milletindir düstürüna gönülden inandık. Bütün teskilatımıza teşkilatımızın bütün kademelerine sergiledikleri bu güzel dayanışma için teşekkür ediyorum.

Türkiye çok uzun zamandır vesayet anayasalarının yol açtığı sorunlarını çözemeye çalışıyoruz. 18 kez değişiklik yapılan 82 anayasasını 19. kez değiştirme talebini milletimize sunmaya hazırlanıyoruz.

Şu anda yapılan 2007 referandumundaki işi tamamlanmaktır. Aslında bu değişiklikler o zaman yapılmalıydı. Kaç sefer söyledik rejim değişmiyor. 1923'te Cumhuriyet ilan edildi, rejim tartışması sona erdi.

VESAYETİN TEK SAHİBİ MİLLETTİR

Cumhurbaşkanını vatandaş doğrudan seçince vesayet Anayasası'ndaki haklarla mevcut durum uyumsuz hale geldi. Yapılan bu değişiklikle durum düzeliyor. Yetkiyi millet veriyor, hesabı da millet soruyor. Vesayetçiler de havasını alıyor. 15 yıldır bu vesayet odaklarıyla mücadele ediyoruz. Nihayet sonuna geldik. Vesayetin tek sahibi milletir. Millet isterse yetkiyi verir istemezse yetkiyi alır. Başka yollara sapmaya kimse heveslenmesin. Tek yol milletin kararına razı olmaktır. Bunun dışındaki yol çıkmaz yoldur, bunun dışındaki hal muhaldir. Ülkemiz kalkınma yolunda refah yolunda yeni ufuklara yelken açacak.

93 SENEDE 65 HÜKÜMET DEĞİŞTİRDİK

Ak parti niye bunu değiştiriyor ne istedinizde vermedi millet bu şekilde bir takım laflar ediyor. ABD 228 senede 45 tane Başkan değiştirmiş. Neredeyse 5 senede bir biz 93 senede 65 hükümet değiştirmişiz. Eğer biz her 4 yılda bir seçim yapsaydık 65. hükümet 2183 senesinde kurulacaktı. 168 sene sonra kurulacaktı. Bu bir istikrara gerek olduğunun göstergesidir. 5 sene sonunda vatandaş karar verecek. Milletin işi gücü seçimle uğraşmak değil . Diyoruzki 5 senede bir seçim yapılsın Cumhurbaşkanı da Milletvekilleri'de aynı anda seçilsin yoluna devam etsin.

MECLİSİN GÜCÜ ARTIYOR

Diyorlar 'Yeni sistemde güvenoyu yok.' Güvenoyunu millet veriyor zaten. Asıl varken vekiline iş düşer mi? 'Meclis'in etkinliği azlıyor.' Hadi oradan, neresi azalıyor? Genel görüşme, yazılı soru önergesi, Meclis araştırması, kanun yapma, cumhurbaşkanını yargılama var. Bakanları sıraya, hesaba çekmeye hakkı var. Aslında Meclisin gücü artıyor. Niye Yargının başındaki idari yapıyı da Meclis belirliyor, bir kısmını. Cumhurbaşkanı ile Meclis belirliyor. Cumhurbaşkanı, Meclis ne İkisi de milletin iradesiyle seçilmiş iki tane yapı. Dolayısıyla yargıda da milletin bir şekilde iradesi yansımış oluyor. Şimdi cumhurbaşkanı görevi esnasında kendisine atılan ve isnat edilen her suçtan yargılanabilecek. Yüzde 66 çoğunlukta. Mevcut anayasadan daha az bir nisapla yani 3'te 2 ile yargılanabilecek orada 4'te 3'te yargılanabiliyordu. Yüce Divan'a gönderilmesi biraz daha kolaylaştırılıyor.

MİLLETVEKİLLERİNİN GÜCÜ ARTIYOR

Bir başka Meclisi güçlendiren tarafıda kanunları milletvekilleri yapıyor. Mevcut sistemde iktidar partisi ne diyorsa meclis onu yapıyor. Ama yeni sistemde meclis kendi tüzel kişiliği ile her millet vekili kanun teklifi verebilecek yaşalaşmasını sağlayacak. Milletvekillerinin gücü artıyor memleket meselelerine daha fazla zaman ayırması sağlanıyor. Milletimiz rahat olsun biz milletin işini zora sokacak geleceğini zora sokacak hiç bir icraatın arkasında olamyız. AKP olarak bugüne kadar hep milletin önündeki engelleri aşarak geldik. Bundan böylede torunlarımıza çok daha güzel bir Türkiye bırakmak için çalışıyoruz.

MHP İLE ORTAK KAMPANYA DİYE BİRŞEY YOK

Anayasayla ilgili referandum sürecinde çok şey konuşulacak. Herkes kendi ezberi neyse onu anlatacak. Hayır'cılar istemezükçüler bir tarafta konuşlanacak. Biz de anlatağız. Biz bu değişikliği MHP ile beraber uzlaşarak yaptık. Milletimizin önüne getiriyoruz. MHP kendi prensipleri içerisinde Meclis'teki duruşunu sokakta da gösterecek. Biz de AK Parti olarak kendi kampanyamızı yapacağız. MHP ile ortak kampanya diye bir şey yok. Ama bu değişiklik konusunda amaç birliği var.''

BUNLAR CHP'LİLERİN ANLAYACAĞI İŞ DEĞİL

İki kaptan gemiyi batırı dedim kıyamet koptu. Gemide de iki kaptan var uçakta da dediler. Bilmedikleri bir şey var. Gemide bir suvari vardır bir de birinci zabit vardır. Suvarinin söylediği söz herkesi bağlar, çok fazla konuşmaz. Birinci zabit onun beynidir yardımcısıdır. Sıvari tektir iki suvari yok. Uçakta da bir kaptan var. Bir de sol koltuktaki asıl kaptan sağ koltuktaki yardımcısıdır. Bunlar CHP'lilerin anlayacağı iş değil. CHP'ye oy verenleri kast etmiyorum CHP'ye oy veren vatandaşlarımız bayrağını milletini ülkesini seven insanlar. Bu CHP'nin yönetimini kastediyoruz. CHP'nin başındaki önceki çağın yöneticilerinden bahsediyoruz onlar kendi küçük dünyalarında mutlular. Türkiye değişecek siz de değişeceksiniz kardeşim. Vatandaş değişim istiyor direnen biz olamayız.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TAHMİNEN NİSAN AYINDA YAPILACAK

Anayasa değişikliği muhtemelen nisan ayının ilk yarısında 20'sine kadar uygun bir tarihte yapılacak. Zannediyorum bu hafta içerisinde tarih açıklanmış olur. Bu YSK'nın kararı tabi. Değişiklik Cumhurbaşkanının onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra Resmi gazetede yayımlandıktan sonra 60 günü takip eden ilk pazar günü halkoylaması yapılır diyor kanun.''