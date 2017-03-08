Başbakan Yıldırım park açılışı yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Kınık'ta bir parkın açılışını yaptı.
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Kınık'ta bir parkın açılışını yaptı. İzmir Kınık'ta vatandaşlara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra Kınık Belediyesi tarafından yapılan Maden Şehitleri Parkı'nın açılışını yaptı. Bakan ve milletvekilleri ile birlikte parkı gezerek bilgi alan Yıldırım, parkta bulunan meşaleleri yaktı. Vatandaşla da sohbet eden Yıldırım, park açılışının ardından Kınık Belediyesini ziyaret etti. (Ceren Atmaca - Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.