Başbakan Yıldırım park açılışı yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Kınık'ta bir parkın açılışını yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Kınık'ta bir parkın açılışını yaptı.

İzmir Kınık'ta vatandaşlara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra Kınık Belediyesi tarafından yapılan Maden Şehitleri Parkı'nın açılışını yaptı. Bakan ve milletvekilleri ile birlikte parkı gezerek bilgi alan Yıldırım, parkta bulunan meşaleleri yaktı. Vatandaşla da sohbet eden Yıldırım, park açılışının ardından Kınık Belediyesini ziyaret etti.

(Ceren Atmaca - Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri / İHA)