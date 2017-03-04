Başbakan Yıldırım, Merkel ile görüşmesini anlattı

Kırşehir mitingi sırasında aldığı telefonla Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi gerektiğini belirten Başbakan Binali Yıldırım bir saatlik görüşmesini Belediye ziyareti çıkışında anlattı.

Kırşehir mitingi sırasında aldığı telefonla Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi gerektiğini belirten Başbakan Binali Yıldırım bir saatlik görüşmesini Belediye ziyareti çıkışında anlattı.

Başbakan Binali Yıldırım, görüşmenin planlanandan biraz uzun sürdüğünü ama verimli bir görüşme olduğunu söyledi.

Başbakan Yıldırım, "Son günlerde Almanya'da halk oylamasına yönelik yapılacak vatandaşlarla buluşmalara kısıtlama getirilmesi konusunu Merkel ile konuştum. Bundan sonraki programlar için biraz daha farklı bir yol izleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde iki ülkenin Dışişleri Bakanları bir araya gelecekler. Bu konuya da bir açıklık getirecekler" dedi.

CHP'li Deniz Baykal'ın da Almanya programlarını iptal etmesini ise değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Belirsizlik olunca orada farklı bir durumla karşılaşmaması için böyle bir karar almış olabilir. Türkiye'ye karşı böyle bir tutum alınmasına da tepki göstermiş olabilir" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım kendisinin ise Almanya programının olmadığını ifade etti.

(Enderhan Öz/İHA)