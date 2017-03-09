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Başbakan Yıldırım, Meclisi Başkanı Siber ile bir araya geldi
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Başbakan Yıldırım, Meclisi Başkanı Siber ile bir araya geldi

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabul etti.
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Büyükelçi Derya Kanbay, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sunat Atun, UBP milletvekili Erdal Özcenk ile CTP Güzelyurt milletvekili Mehmet Çağlar hazır bulundu.
Başbakan Yıldırım yaptığı konuşmada, başbakanlık görevine geldiğinde ilk yurtdışı ziyaretini KKTC'ye yaptığını anımsatarak, bunun ikinci ziyaret olduğunu söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya gerçekleştirdiği ziyarette Kıbrıs müzakerelerinin seyrini değerlendirdiklerini ifade eden Yıldırım, Meclis Başkanı, Başbakan ve ardından vatandaşlarla bir araya geldikten sonra ülkeden ayrılacağını kaydetti.
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ise, Başbakanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabulden duyduğu memnuniyeti belirterek, karşılıklı işbirliğinin iki ülkeyi daha güzel ve iyi yerlere taşıdığı ifade etti. Tüm çabalarının ülke insanının yaşam kalitelerini daha yukarıya çekme, daha mutlu insanlar görmek olduğunu belirten Siber, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin tecrübe ve aktaracağı konuların KKTC için çok önemli olduğunu söyledi. Meclis'te yaşama daha kolay yansıyacak yasalar için uğraş verdiklerini belirten Siber, geldiği aşama ortada olan Kıbrıs sorunu konusunda meclis olarak bir deklarasyon yayınladıklarını kaydetti. Siber, Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtan meclisin her zaman çözüm iradesini yüksek tutarak bu yönde birçok karar aldığını, ancak karşı tarafta aynı anlayış ve samimiyetin olmaması halinde bu konuda tek taraflı adımla bir sonuca ulaşılmasının mümkün olmadığını vurguladı.
"Güven artırıcı önlemlerde de maalesef hiçbir ilerleme olmaması bu yöndeki samimiyeti sorgulatmaktadır" diyen Siber, ülkenin kendi iç sorunlarıyla ilgili yapılabileceği çok şeyler bulunduğunu söyledi.
Kıbrıs Türkünün ayakları yere basan, aidiyeti güçlü, özgüveni yüksek bir halk olmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Siber, izolasyon ve ambargolarla mücadele için iç yapıyı güçlendirmek gerektiğine vurgu yaptı.
(Emir Abdurrahman Bulut /İHA)

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