Başbakan Yıldırım Meclis'te milletvekillerine süt dağıttı

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de milletvekillerine süt dağıttı.

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de milletvekillerine süt dağıttı.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve milletvekillerine cezvedeki sıcak sütten ikram etti. Vekiller de Yıldırım'ın ikram ettiği sıcak sütün tadına baktı.

(Enise Vural / İHA)