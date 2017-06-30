Başbakan Yıldırım, Macar mevkidaşını resmi törenle karşıladı
Başbakan Binali Yıldırım, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı resmi törenle karşıladı.
Başbakan Binali Yıldırım, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı resmi törenle karşıladı. Başbakan Binali Yıldırım, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Çankaya Köşkünde düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Başbakan tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Yıldırım ve Orban daha sonra basın mensuplarına poz verdi. (Enise Vural - Cem Geçim /İHA)
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