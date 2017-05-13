Başbakan Yıldırım, Londra'da şehir turu yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temasları kapsamında gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da şehir turu yaparak ziyaretini sonlandırdı.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temasları kapsamında gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da şehir turu yaparak ziyaretini sonlandırdı.

Başbakan Binali Yıldırım, üç günlük İngiltere ziyaretinin son gününde Londra'nın ünlü Piccadilly Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyet yürüyüşlerinin ardından simitçiye girdi. Burada Yıldırım'a çay ve simit ikram edildi. Yıldırım'a Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti.

