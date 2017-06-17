Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Başbakan Yıldırım, Lice'deki askerlerle sahur yaptı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Başbakan Yıldırım, Lice'deki askerlerle sahur yaptı

Başbakan Yıldırım, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Milli Savunma Bakanı Işık ve İçişleri Bakanı Soylu ile Lice 1. Jandarma Komando Alay Komutanlığındaki askerlerle sahurda bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, teravih namazını Ulu Cami'de kılmasının ardından 7. Kolordu Komutanlığına geçerek, buradan askeri helikopterle Lice 1. Jandarma Komando Alay Komutanlığına gitti.

DCglUdQWsAAWHgJ

Başbakan Yıldırım ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı Lice 1. Jandarma Komando Alay Komutanlığına gelişlerinde alay komutanı ve alayda görevli rütbeli personel karşıladı.

DCglUcdWsAAGHD5

Tören kıtasını selamlayan Yıldırım, ardından şeref defterini imzaladı. Yıldırım, daha sonra karargaha geçerek, bölgedeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin brifing aldı. Yıldırım, burada telsizle bölgede operasyon yürüten askeri personelle de görüştü.

DCglUdOXkAEIYX4

"Milletimiz sizin başarınız için dua ediyor"

Bölgede görevli tüm askerlere başarı dileyen Yıldırım, telsizden, "Bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun, bütün milletimiz sizin başarınız için dua ediyor. Hepinizin alnından teker teker öpüyorum, milletim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Ardından alay yemekhanesine geçen Başbakan Yıldırım, Orgeneral Akar, Milli Savunma Bakanı Işık ve Kalkınma Bakanı Elvan, askerlerle bir araya geldi. Okunan duanın ardından, yemek yenildi.

DCegI4wWsAAhPp1

"Birlikten kuvvet doğar"

Başbakan Yıldırım, sahur sofrasında bir araya gelen personeli işaret ederek, "Zaten gördüğümüz fotoğraf bunu ifade ediyor. Bu, gayet güzel eşgüdüm olduğunu ortaya koyuyor. Başarı da buradan geliyor yani birlikten kuvvet doğar. Bir sahur sofrasında beraber olmak bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Yaptığınız çalışmalara bizzat görerek şahit olduk. Bu iş, bir sevda işi, memleket sevdası olmayınca bu işler olmuyor. Bu terörün kökü kazınacak, bu beladan memleketi, milleti kurtaracağız." ifadesini kullandı.

Askerlerin aileleriyle görüştü

Yıldırım, ziyarette alaydaki bazı askerlerin ailelerini arayarak, telefonda görüştü.

Harun Durmuş isimli askerin babasıyla telefonda görüşen Yıldırım, "Ramazanınız mübarek olsun, Harun'la beraberiz. Hanımefendiye, ev halkına selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Harun'un durumu gayet iyi." dedi.

Askerin annesinin çay daveti üzerine Yıldırım, "Biz şimdilik burada Harun'un misafiriyiz, bir dahaki sefere size de geliriz, düğünde." ifadesini kullandı.

Ceyhun Atalay isimli askerin ailesiyle görüşen de Yıldırım, "Sahur yaptık, yemeğimizi yedik, şimdi yürüyüşe çıkacağız." diyerek espri yaptı.

Başbakan Yıldırım'ın, Yusuf Fidan isimli askerin annesine ise "Yusuf gayet iyi. 'Anam yavaş yavaş baksın, askerlik bitecek, bir aday arasın.' diyor." esprisi üzerine renkli anlar yaşandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yemen Hükümeti, Husuler'in 11 bini sivili öldürdüğünü açıkladı
KAvurmacı Metris Cezaevine götürüldü
Erzurum'da çatışma: 1 asker şehit
Erzurum'da bir uzman çavuş şehit oldu
MHP'li Belediye Başkanına FETÖ'den takipsizlik kararı
CHP İzmir'den Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Suudi Arabistan'dan sert Katar uyarısı: Tarafını seç
Suudi Arabistan'dan sert Katar uyarısı: Tarafını seç
İçişleri Bakanlığı'dan flaş 'Ramazan Bayramı' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'dan flaş 'Ramazan Bayramı' açıklaması
Bülent Arınç'tan Berberoğlu açıklaması
Bülent Arınç'tan Berberoğlu açıklaması
ABD İstanbul için 'güvenlik' uyarısı yaptı, sokak ismi verdi
ABD İstanbul için 'güvenlik' uyarısı yaptı, sokak ismi verdi
Londra'da silah sesleri! Parlamento kapatıldı
Londra'da silah sesleri! Parlamento kapatıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Mecidiyeköy uyarısıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Mecidiyeköy uyarısıyla ilgili açıklama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yemen Hükümeti, Husuler'in 11 bini sivili öldürdüğünü açıkladı
Yemen Hükümeti, Husuler'in 11 bini sivili öldürdüğünü açıkladı
KAvurmacı Metris Cezaevine götürüldü
KAvurmacı Metris Cezaevine götürüldü
Erzurum'da çatışma: 1 asker şehit
Erzurum'da çatışma: 1 asker şehit
Erzurum'da bir uzman çavuş şehit oldu
Erzurum'da bir uzman çavuş şehit oldu
MHP'li Belediye Başkanına FETÖ'den takipsizlik kararı
MHP'li Belediye Başkanına FETÖ'den takipsizlik kararı
CHP İzmir'den Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü
CHP İzmir'den Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü
Silifke şehidini uğurladı
Silifke şehidini uğurladı
Eskişehirspor'da borç 116 milyon TL
Eskişehirspor'da borç 116 milyon TL
LYS-5 Yabancı Dil Sınavı başladı
LYS-5 Yabancı Dil Sınavı başladı
Dink cinayeti sanığından Kalaşnikoflu poz
Dink cinayeti sanığından Kalaşnikoflu poz
Mardin'de 11 avukata FETÖ gözaltısı
Mardin'de 11 avukata FETÖ gözaltısı
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English