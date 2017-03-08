Başbakan Yıldırım KKTC'ye gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, 9 Mart 2017 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Başbakan Binali Yıldırım, 9 Mart 2017 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, 9 Mart 2017 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bir çalışma ziyaretinde bulunacak. Yıldırım ziyaret kapsamında, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın işbirliğinin daha da ilerletilmesi ve Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunmasına ilişkin müzakere sürecinde meydana gelen son gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile görüşmelerde bulunacak. Ayrıca, Başbakan Yıldırım'ın bu ziyaret kapsamında düzenlenecek bir toplu etkinlikte halka hitap etmesi öngörülüyor.

(Enise Vural / İHA)