Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun tarihi gafını yorumladı

Başbakan Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü gafıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden haberinin olmadığını gösterdiğini belirterek, 'Neresinden bakarsan bak fecaat' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü gafıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden haberinin olmadığını gösterdiğini belirterek, "Neresinden bakarsan bak fecaat" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, ATV-A Haber ortak yayınında 'Başbakan ile Gündem Özel' programında konuştu. Yıldırım'ın gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" konusunda yaptığı gaf vardı. Kılıçdaroğlu'nun hala yeni sistemde başbakan olduğunu sandığını ifade eden Yıldırım, ana muhalefet partisi liderinin değişiklikten haberi olmadığını belirterek, "Neresinden bakarsan bak fecaat" diye konuştu.



SURİYELİ PİLOTUN AİLESİNE İZİN

Türkiye sınırları içine düşen Suriye rejimine ait uçağın pilotunun tedavisinin sürdüğünü anlatan Başbakan Yıldırım, ailesinin pilotu görmek istediği, buna izin vereceklerini kaydederek, "İnsani muamele bizim geleneğimizde var" dedi.

