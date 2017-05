Başbakan Yıldırım KEİ Zirvesinde konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, '92 yılında KEİ kapsamındaki ülkelerin toplam gayrisafi hasılası 658 milyar dolar iken bugün 2.7 trilyon dolara ulaşmıştır. Bu havzada 350 milyon nüfus yaşıyor, bölge her geçen gün daha da güçleniyor' dedi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği 25'inci Kuruluş Yıldönümü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev ve örgüte üye ülkelerin devlet başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. Zirvede konuşan Başbakan Binali Yıldırım, örgütün ülkeler arasındaki işbirliğine katkısına dikkat çekti.



"TÜRKİYE OLARAK KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ COĞRAFYASININ İÇERİSİNDE VE HATTA MERKEZİNDE YER ALAN BİR ÜLKEYİZ"

Örgütün üye devletler arasında her konuda işbirliğinin gelişmesine yönelik önemli katkıları olduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye olarak sadece birliğin fikir öncülerinden değil aynı zamanda Karadeniz Ekonomik İşbirliği coğrafyasının içerisinde ve hatta merkezinde yer alan bir ülkeyiz. Geçtiğimiz 15 yıl içinde Karadeniz Havzası'nı paylaşan ülkelerin KEİ, içerisindeki ülkelerle ulaşım altyapısını iletişim altyapısını geliştirme yönünde önemli adımlar attık. Karadeniz Sahil Otoyolu bölge için hayati öneme sahip bir alt yapı projesidir. Türkiye olarak biz bin 700 kilometrelik sahil şeridimizin büyük bir bölümünde bu otoyolu tamamlanmış durumdayız. Son 2 yılda bölge ülkeleri arasındaki ticaretin geriye gitmiş olması da bu noktada yapmamız gereken önemli işler olduğunu bize ifade etmektedir. Özellikle geçtiğimiz 10 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Ordu-Giresun Havaalanı ve yapmakta olduğumuz Rize-Artvin Havaalanı Karadeniz sahil Yolu gibi büyük ölçekli projelerle batıyı doğuya kuzeyi güneyle birbirine daha yakınlaştırmış bulunuyoruz. Hala inşası devam eden İstanbul'daki 3'üncü havalimanının da hizmete girmesiyle bölge dünyanın sayılı transfer merkezleri haline gelmektedir" dedi.



"92 YILINDA KEİ KAPSAMINDAKİ ÜLKELERİN GAYRİSAFİ HASILASI 658 MİLYAR DOLARDI"

Birlik üyesi ülkelerin birbirlerinin ekonomilerine önemli katkıları olduğunu ve teşkilat için amacın bundan sonra daha ileriye gitmesi için proje odaklı bir birlik haline gelmesini sağlamak olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Avrasya'nın gelişme ekseninde önemli bir teşkilattır. Birliğin üyeleri dünya ticaretinde önemli bir paya sahiptir. Kurulduğu günden bu güne teşkilat 25 yıldır her türlü olumsuzluğa rağmen önemli başarılara imza atmıştır. 92 yılında KEİ kapsamındaki ülkelerin toplam gayrisafi hasılası 658 milyar Dolar iken bugün 2.7 trilyon Dolara ulaşmıştır. 93 yılında KEİ ülkeleri içerisinde yapılan doğrudan küresel yatırım miktarı 3 milyar Dolar seviyesinde iken 2016 sonu itibariyle 83 milyar Dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu da havzanın geldiği noktayı göstermesi açısından çarpıcı bir gelişmedir. Bu havzada 350 milyon nüfus yaşıyor, bölge her geçen gün daha da güçleniyor. 2016 yılında KEİ ülkelerini ziyaret eden Türk turist sayısı 3.5 milyonu bulmuştur. Aynı yıl KEİ ülkelerinden ülkemize gelen turist sayısı 10.5 milyon mertebesine ulaşmıştır. Ülkelerimiz arasında zaman zaman bazı siyasi sorunlar olabilir. Bunlar gelip geçicidir, bunlara takılıp kalmamamız gerekir" diye konuştu.

