Başbakan Binali Yıldırım'ın yol güzergahında kaza meydana geldi. Otomobilin tırın altına girmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybederken, Başbakan Yıldırım kazayı görür görmez konvoyu durdurdu.
Başbakan Binali Yıldırım'ın yol güzergahında kaza meydana geldi. Otomobilin tırın altına girmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybederken, Başbakan Yıldırım kazayı görür görmez konvoyu durdurdu. Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'daki törenin ardından baba ocağı olan Refahiye ilçesinin Kayı köyüne doğru yola çıktı. Başbakanın geçişi öncesinde meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, Yıldırım kaza yerinde durarak yetkililerden bilgi aldı.
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