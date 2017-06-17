Başbakan Yıldırım: İstanbul havacılıkta dünyanın merkezi oluyor

Başbakan Yıldırım, İstanbul 3. Havalimanı'nda şantiye çalışanlarıyla birlikte yaptığı iftar sonrası açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE GERÇEĞİNİ DİKKAT KESİLSİNLER"

Türkiye'nin her geçen gün büyüdüğü belirten Başbakan, "Türkiye'yi başka ülkelere şikayet etmek için yollara düşenler, dünyadaki Türkiye gerçeğine de dikkat kesilsinler. Türkiye büyüyor." dedi.

Başbakan Yıldırım açıklamlarından satır başları şöyle:

15 YIL BOYUNCA DEV ESERLER YAPTIK

"Kıskananlar var. Kıskanma kardeşim biraz daha çalış senin de olsun. İşte görüyorsunuz arkamızda dünyanın en büyük eseri yükseliyor. Bu eser Türk milletinin azmini gücünü kararlılığını ve geniş vizyonunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 yıl boyunca memleketin her köşesine dev eserler yaptık.

Buraya gelirken karayoluyla geldik. Tuzla'dan geldik 3 gidiş 3 geliş otoyol, Yavuz Sultan Selim ve havalimanı. Buradan hızlı tren Ankara'ya kadar gidecek. Metro İstanbul'un göbeğine öte yandan Edirne'ye Avrupa'ya.

İSTANBUL HAVACILIKTA DÜNYANIN MERKEZİ OLUYOR

İstanbul havacılıkta dünyanın merkezi oluyor. Son 15 yılda havayolu halkın yolu haline geldi. Türkiye ortalama büyümesi yüzde 6 civarında olduğu halde her yıl havacılık Türkiye'de 2002'den beri yüzde 15 büyüdü. onun için iç ve dış hatlarda toplam 33 milyon yolcu taşınırken bugün bu sayı 200 milyona yaklaştı.

Türkiye'nin dünya havacılık sektöründen aldığı pay yüzde 0,5'in altındaydı. Şimdi bu oran yüzde 2'ye yaklaşmış durumdadır. Bu da gösteriyor ki Türkiye dünya havacılığının merkezi olmayı hak ediyor. Bu bir vizyon işidir. Geleceği görecek ona göre proje yapacaksın.

"100 YIL ÖNCE DÜNYANIN BİR NUMARALI ÜLKESİYDİK"

Bize acımasızca saldırdılar. Niye Türkiye dünyanın en büyük havalimanını yapıyor, başka işiniz yok mu bu kadar büyük projelere ne gerek var? Biz imparatorluk geleneğinden geliyoruz. Çok değil daha 100 yıl önce dünyanın bir numaralı ülkesi, bir numaralı milleti idik."