Başbakan Yıldırım'ın kabulleri

Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavıd Bacva'yı kabul etti. Ardından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı da kabul eden Yıldırım, daha sonra Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'le de bir görüşme gerçekleştirdi.
Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavıd Bacva'yı kabul etti. Ardından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı da kabul eden Yıldırım, daha sonra Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'le de bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavıd Bacva'yı kabul etti. Yıldırım, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı, ardından ise Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü kabul etti. Kabuller, Başbakanlık Resmi Konutunda basına kapalı olarak gerçekleştirildi. (Enise Vural/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.