Başbakan Yıldırım'ın kabulleri

Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavıd Bacva'yı kabul etti. Ardından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı da kabul eden Yıldırım, daha sonra Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'le de bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavıd Bacva'yı kabul etti. Ardından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı da kabul eden Yıldırım, daha sonra Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'le de bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavıd Bacva'yı kabul etti. Yıldırım, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı, ardından ise Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü kabul etti. Kabuller, Başbakanlık Resmi Konutunda basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

(Enise Vural/İHA)