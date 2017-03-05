Başbakan Yıldırım'ın helikopteri büyük tehlike atlattı!

Başbakan Binali Yıldırım referandum için il il gezmeye devam ediyor. Başbakan Bingöl'den sonra Muş'ta gerçekleştirilen mitinge katıldı.

Başbakan Yıldırım ve beraberindekileri Bingöl'den Muş'a götüren helikopter, yoğun sisten dolayı Muş Havaalanı pistini üç kere pas geçti. Ardından Bitlis'in Tatvan ilçesine yönelen helikopter, burada da iniş yapamayınca yeniden Muş il merkezine döndü.

HELİKOPTER UYGUN BİR ALANA İNMEYİ BAŞARDI

Kale Mahallesi'ndeki uygun bir alana inen helikopterdeki Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra binlerce kişinin katılımıyla Muş Belediye Meydanı'nda yapılan mitinge geçtiler. Muşlulara hitap eden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"15 TEMMUZ'DA PKK İLE FETÖ'NÜN KARDEŞ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

"Terör örgütü en çok zararı bu bölgeye ve bu bölgenin insanına verdi. Bölgenin kalkınmasını, yatırımları engelledi. 15 Temmuz'da FETÖ ile PKK'nın kardeş olduğunu gördük. Bunların ipi dışarda aynı merkezin elinde.

BAZI ÜLKELER PKK VE FETÖ'YE YATAKLIK YAPIYOR

Bazı ülkeler PKK ve FETÖ'ye yataklık yapıyor. Bunları Türkiye aleyhine kullanmak istiyorlar. Bunlara geçit vermeyeceğiz."