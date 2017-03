Başbakan Yıldırım'ın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 'Bunların hepsi Hayırcı. Kılıçdaroğlu o kadar seçim kaybetti. Çok başkanlı sistemi de istiyor madem, eğer yorulduysa Kılıçdaroğlu yanına bir yedek genel başkan daha seçsin' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Sinop İskele Meydanı'nı dolduran kalabalığa hitap etti. Türkiye'nin mevcut sistemde enerji ve zaman kaybettiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Kılıçdaroğlu ve Baykal 'anayasa değişikliğinin iki partiyle anlaşmasıyla olmaz' dedi. Biz de dedik ki 'gelin anlaşalım' ama nerede? Nerede bunlarda böyle memleket sevdalısı. Her şeye yokuş yaptılar. Bizde MHP'yle bir araya gelir bu değişikliği yaparız ve 80 milyonun onayına sunarız. Şimdi söz milletindir. Bunlar, 'zaten güçlüsünüz neden sistemi değiştiriyorsunuz' diyorlar. Biz kendimiz için değil Erdoğan için değil her doğan için bu sistemi değiştiriyoruz. Bizim dönemimizde Cumhurbaşkanıyla başbakan arasında bir sorun yok ama geçmişe bakın. Hükümetin kendi içinde Cumhurbaşkanıyla ne büyük sıkıntılar çektiğini, rahmetli Ecevit'in kendi seçtiği Cumhurbaşkanıyla ne hale geldiğini hatırlayın Türkiye'nin bir gecede Türkiye yerle bir olmuş esnaf yazar kasasını fırlatmış ekonomi çökmüştü. Demirel ile Özal arasında, Demirel ile Mesut Yılmaz arasında, 1950-60 arasında rahmetli Menderes ve Celal Bayar arasında sürekli sorun çıkmıştır. Çünkü bu sistem iki başlılığı getiriyor. İki başlı sistem yürümez. Tek bir irade olması lazım. Sandığa gideceğiz evet oylarını vererek Türkiye'nin aydınlık yolda ilerlemesini sağlayacağız. Bunlar bu aralar HDP ile içli dışlı oldukları için eş başkanlığa takmışlar. Bunların hepsi hayırcı. Kılıçdaroğlu o kadar seçim kaybetti. Çok başkanlı sistemi de istiyor madem, eğer yorulduysa Kılıçdaroğlu yanına bir yedek genel başkan daha seçsin. Bu sistemin neresinde diktatörlük. Onların kafasında var diktatörlük. Çalışarak hiç iktidar olamadıkları için bu sistem onlara zor geliyor. Bunlar kenarda bekler ve bir fırsat doğsa da iktidar arabasına binsek diye beklerler. Ama bu millet bunu yemez" diye konuştu.



"FETÖ'NÜN İNİNE GİRDİK VE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

"Kim Cumhuriyete el uzatır dil uzatırsa en önce karşısında bu milleti bulur. Bu rejimi değiştirmek Meclisi lağvetmek, hükümeti alaşağı etmek isteyenler, 15 Temmuz gecesi derslerini aldılar. O gece meydanlara indiniz ve alçaklara dersini verdiniz, demokrasiyi ve istiklali kurtardınız. Alçaklar o gece rezil ve zelil olmuştu. Bu süreçte 'memleketin menfaati için önce memleketim ve milletim' diyen Milliyetçi Hareket Partisi'ne teşekkür etmek isterim. Bu sistemde çok güzel bir işbirliği gösterdiler. Kimse Cumhuriyete el atamaz, biz buna asla izin vermeyiz. Bu sistemle Türkiye'nin ekonomisi daha büyüyecek ve refah daha fazla artacak. Soframızdaki ekmek büyüyecek. Sistemin kazancı her kesime büyük fayda sağlayacaktır. Bu sisteme kim karşı çıkıyor. DEAŞ, FETÖ ve PKK. Aman diyorlar 'hayır verin, evet çıkarsa biteriz'. Biz de diyoruz ki bunlar zaten bitecekler ve bu memleketten gidecekler. Yeni sistemle en çok terörle mücadelemiz güç kazanacaktır. Asker ve polisimiz içinde uyumlu çalışmalar olacak. FETÖ'nün inine girdik ve mücadelemiz devam edecek. Terörist başı FETÖ gelecek ve hesap verecek" şeklinde konuştu.

"Bu sistemle krizler ortadan kalkacak ve siyasette uzlaşma geri gelecek" ifadesini kullanan Yıldırım şunları söyledi: "Bu sistemle 21. yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapacağız. Türkiye'yi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokacağız. Sinop'a yaptığımız hizmetlerden bahsedecek olursak, 14 yılda Sinop'a 10 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde, okullar yeniledik ve 444 tane yeni derslik yaptık. Üniversite kurduk. Sinop'a doğalgazı getirdik. 240 olan yurt kapasitesine 1655 e çıkardık. Toplam 29 adet spor tesisi kazandırdık. Sinop için ihtiyaç sahiplerine 350 milyon destek sağlandı ve sağlıkta devrimler yapıldı. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmaları için devlet hastaneleri yaptık. Sağlık yatırımlarımız devam edecek. TOKİ ile 14 yılda 90 milyar kaynak ayırarak yurdun her köşesini modern konutlarla donattık. Her vatandaşımızın ev sahibi olmasını sağladık. Ulaştırma Bakanlığı olarak, ulaştırma alanında iddiamızı somut olarak yaptığımız eserlerle ortaya koyduk. Sinop'ta bölünmüş yol nedir bilen yoktu. 113 km bölünmüş yol yaptık. Yolları böldük ve gönülleri birleştirdik. Bu sırada havalimanlarımızı da büyüttük ve genişlettik. Denizcilikte de önemli işler yaptık. Orman su işleri alanında 1, 1 milyar yatırımla büyük eserler yaptık. Çiftçilere toplam 139 milyon nakit destek verdik. Bunlar kazandırdığımız eserlerin sadece bir kaçı. Biz durmayacağız yavaşlamayacağız hızımızı kesmeden milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. 16 Nisan'dan sonra hızımıza hız katacağız ve bunun için çok çalışacağız. Sinop 16 Nisan'da Karadeniz gibi coşacak ve sandıklar evetle dolacak."

Başbakan Binali Yıldırım, mitingin ardından Sinop Valiliğini ziyaret etti.

