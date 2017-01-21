Başbakan Yıldırım, İl Başkanı Temurci'den bilgi aldı
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırıyla ilgili AK Parti İl Başkanı Selim Temurci'den bilgi aldı.
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırıyla ilgili AK Parti İl Başkanı Selim Temurci'den bilgi aldı. Başbakan Binali Yıldırım, İl Başkanı Selim Temurci ile telefonla görüşerek AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırıyla ilgili bilgi aldı. Başbakan Yıldırım, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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