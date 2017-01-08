08.01.2017 13:06 Başbakan Yıldırım IKBY Başkanı Mesud Barzani ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Erbil'deki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile görüştü. Başbakan Binali Yıldırım, Erbil'deki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile görüştü.



Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Irak'ta temaslarına devam ediyor. Bağdat'taki temaslarını tamamlayan Yıldırım, sabah saatlerinde Erbil'e geldi. Başbakan Yıldırım, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi. Barzani'nin sarayındaki anı defterini imzalayan Yıldırım, daha sonra Mesud Barzani ile görüşmeye geçti. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

