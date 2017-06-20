Başbakan Yıldırım hastanede

Başbakan Binali Yıldırım, Bağcılar'da bulunan bir hastaneye geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, Bağcılar'da bulunan bir hastaneye geldi. Yıldırım'ın hastaneye geliş sebebi ile ilgili henüz bilgi paylaşılmazken, hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. (Volkan Kayalar / İHA)
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