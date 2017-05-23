Başbakan Yıldırım Gürsitan'da

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için Gürcistan'a geldi. Başbakan Yıldırım'ı Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze ve Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü karşıladı.

Başbakan Yıldırım'a Gürcistan ziyaretinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik ediyor.

