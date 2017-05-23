Başbakan Yıldırım Gürcü mevkidaşıyla görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan temasları kapsamında Gürcü mevkidaşı Giorgi Kvirikashvili ile görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan temasları kapsamında Gürcü mevkidaşı Giorgi Kvirikashvili ile görüştü.

Dün akşam saatlerinde gürcistan2a gelen Başbakan Yıldırım, Tiflis'te temaslarını sürdürüyor. Başbakan Yıldırım, Gürcü mevkidaşı Giorgi Kvirikashvili ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel konular ele alındı.

