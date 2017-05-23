Başbakan Yıldırım Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan'da temaslarını sürdürüyor. Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili ile görüşen ardından da basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, daha sonra Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili ile görüştü. İkili görüşme gerçekleştiren Yıldırım ve Margvelashvili, daha sonra heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de hazır bulundu.

Öte yandan, Başbakan Yıldırım, Gürcü mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından füniküler ile seyahat etti.

