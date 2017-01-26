Başbakan Yıldırım: Geç kalan adalet adalet değildir!

Başbakan Binali Yıldırım, Bilkent Otel'de yapılan Adli Veri Bankası tanıtım töreninde konuştu.

Yargıyla ilgili şanssızlıklar yaşandığını ifade eden Yıldırım, "Yargılamada hızlanmamız lazım. Geç kalan adalet adalet değildir. Bu yol yol değil." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"YARGIYA GÜVEN AZALIYOR"

"İnsanlar adaletin erken tecelli etmesi, yüreğinin soğumasını arzu ediyor. Erken hüküm vermenin getireceği sıkıntıları sizler daha iyi bilirsiniz. Terazinin iki kefesi de eşit olsun. Ancak vatandaş tarafından baktığımız zaman geciken adaletle, yargıya olan güven azalıyor. Bunun için adalet sarayları yaptık, binalar çok güzel ama zarfla olmuyor. Mazruf daha önemli, orada karar verecek insanlar, alınacak kararlar hepsinden daha önemli.

"BU YOL YOL DEĞİL"

Adalet devletin temeli. Adalet olmayınca hiçbir şey olmaz. Ülkemizin en acil konusu adaletletin hak ettiği itibarını kazandırmaktır. Vatandaşın beklentisi, soruşturma ve kovuşturma iki aşama var. Vatandaş, yargı, soruşturmayı polise, kovuşturmayı da bilirkişiye havale etmiş. Bu haksızlık. Soruşturmanın neden polise havale ettiği kanaati var, biz bunu 17 Aralık'ta gördük. Bu yol yol değil. "