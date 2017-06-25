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Başbakan Yıldırım: FETÖ'nün alkışladığı yürüyüşü yapmak gaflettir!
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Başbakan Yıldırım: FETÖ'nün alkışladığı yürüyüşü yapmak gaflettir!

Erzincan'da vatandaşlara hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin bir açıklama yaparak bu yürüyüşe tepki gösterdi.

Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşlarla iftar programında yaptığı konuşmada, "15 Temmuz katili eli kanlı FETÖ'nün ayakta alkışladığı bir yürüyüşü yapmak adalet değil, olsa olsa gaflettir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde düzenlenen iftar programına katıldı. Başbakan Yıldırım, burada vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım, iftar programında yaptığı konuşmada, "15 Temmuz katili eli kanlı FETÖ'nün ayakta alkışladığı bir yürüyüşü yapmak adalet değil, olsa olsa gaflettir." dedi.

"15 TEMMUZ'DA BAŞARAMADILAR"

Başbakan Binali Yıldırım, "Kim ne kadar içeriden ve dışarıdan terörü, şer odaklarını kullanarak birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya, aramıza bozgunculuk tohumları ekmeye çalışsa da bunu başaramadılar. Bunu Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da başaramadılar, terörle başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar." dedi.

YILDIRIM KAZA HAKKINDA BİLGİ ALDI

Öte yandan Başbakan Yıldırım, karayolu ile Kayı köyüne giderken, Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkisinde meydan gelen, 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasını görünce aracını durdurdu.

Kazaya, Yıldırım'ın talimatı üzerine, ilk müdahaleyi Başbakanlık Sağlık Koordinatörlüğü yetkilileri yaptı. Başbakan Yıldırım, kazaya ilişkin konvoyundaki Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy'dan bilgi aldı.

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