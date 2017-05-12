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Başbakan Yıldırım, Evening Standard Gazetesi'ne mülakat verdi
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Başbakan Yıldırım, Evening Standard Gazetesi'ne mülakat verdi

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da Evening Standard Gazetesi'ne mülakat verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da Evening Standard Gazetesi'ne mülakat verdi.
Başbakan Binali Yıldırım, devam eden Londra temasları kapsamında Standard Gazetesi Editörü George Osborne'na mülakat verdi. Yıldırım, mülakatta Osborne'ın sorularını cevapladı.

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