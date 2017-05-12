Başbakan Yıldırım, Evening Standard Gazetesi'ne mülakat verdi
Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da Evening Standard Gazetesi'ne mülakat verdi.
Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da Evening Standard Gazetesi'ne mülakat verdi. Başbakan Binali Yıldırım, devam eden Londra temasları kapsamında Standard Gazetesi Editörü George Osborne'na mülakat verdi. Yıldırım, mülakatta Osborne'ın sorularını cevapladı.
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