09.02.2017 14:04 Başbakan Yıldırım, El Bab şehidinin cenazesine katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, yılbaşı gecesi birlikte yemek yediği ve Suriye El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Başbakan Binali Yıldırım, yılbaşı gecesi birlikte yemek yediği ve Suriye El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde askerlerle yılbaşı akşamı yemekte bir araya gelmiş, aynı masada yemek yediği askerlerden Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Piyade Üsteğmen Onur Kelle, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Tuna ve Tank Astsubay Üstçavuş Kenan Taze'nin ailelerini telefonla aramıştı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın yılbaşı gecesi birlikte yemek yediği askerlerden olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El Bab operasyonunda şehit oldu. Başbakan Yıldırım, şehit uzman çavuş için öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze namazına ayrıca, şehidin yakınları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Uslu, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)

