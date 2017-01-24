Başbakan Yıldırım destek paketini açıkladı!

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'na katılarak konuşma yaptı.

Yıldırım, Organize Sanayi Bölgeleri'nde yatırıma uygun arazi olmaması durumunda hazinenin arazilerinden uygun arsaların tahsis edileceğini söyledi. Başbakan, yatırımcılar için sıfır faizle kredilerin verileceğini de sözlerine ekledi.

"YATIRIM İÇİN SIFIR FAİZLİ YATIRIM KREDİSİ"

Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu; "Yatırım için sıfır faizli yatırım kredisi verilecek. Faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verilecek. Diyelim ki faiz oranı 10'sa yarısını devlet karşılayacak, KOBİ'lere uygulanan sistem gibi. Üretim tesislerini büyütmek, yenilemek, işini geliştirmek isteyenlere de ayrıca destek verilecek. Çağrı merkezi kurmak isteyenlere de yatırım desteği verilecek, veri merkezi kurmak isteyenlere de yatırım desteği verilecek.

Desteklerde öz kaynak yüzde 30, kredi yüzde 70. Cebinden 30 lirayı sen koyacaksın, devlet de 70 lirasını verecek. Hepsini vermiyoruz. Herkes elini taşın altına koyacak.

"HAZİNENİN ARAZİLERİNDEN UYGUN ARSA VERİLECEK"

OSB'lerde yatırıma uygun arsa yoksa, o zaman hazinenin arazilerinden uygun arsa verilecek. Diyelim ki büyük ölçekli organize sanayi dolu, arsa yok, yeni organize sanayi yapacak yer de yok, hazinenin elindeki arazilerden fabrika olmaya, şehrin imar planına uygun araziler bulunup yatırımcıya tahsis edilecek. Ayrıca büyük yatırımlar, organize sanayi bölgeleri dışında özel desteklenecek.

"3-5 KURUŞ PARA ALAYIM DİYE DÜŞÜNÜYORSANIZ HİÇ YANAŞMAYIN"

Uygun olan iş, aş sağlayan projelere gözümüz kapalı destek vereceğiz. 'Burada bir para dağıtılıyor, geleyim buradan 3-5 kuruş para alayım' diye düşünüyorsanız, hiç yanaşmayın. Gerçekten yatırım yapacak olana para var. Elini taşın altına koyup üretecek, ürettiğini değerlendirecek, insanlara aş ve iş sağlayacak olanlarla işimiz olur. Diğerleriyle işimiz olmaz.

KİŞİ BAŞINA 2 BİN 500 LİRA DESTEK

Çağrı ve veri merkezlerinde, öncelikle müsait kamu binalarını tahsis edeceğiz. Ayrıca iletişim altyapısı devlet tarafından yapılacak, kuruluş aşamasında personelin eğitilmesi için kişi başına 2 bin 500 lira destek verilecek. Veri merkezlerinde de kullanılan elektriğin yüzde 30'nu devlet karşılayacak.

İMALATLAR DOĞU VE GÜNEYDOĞU'YA

İmalatları destekleyerek, Doğu'da yatırım yapılmasının önünü açıyoruz. Yatırımının bir kısmını Doğu'ya, Güneydoğu'ya kaydırmak isteyenlere özel destekler vereceğiz."