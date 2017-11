16.11.2017 23:24 Başbakan Yıldırım'dan Yunan mevkidaşına taziye telefonu

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgide, Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'ın Attika bölgesinde 15 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen ve can kaybına yol açan sel felaketi sebebiyle Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı arayarak taziyelerini iletti. Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin Yunanistan ile bu zor günde dayanışma içinde olduğunu ve yardım sağlamaya da hazır olduğunu kaydetti.

(Musa Erdoğan /İHA)