Başbakan Yıldırım'dan, Şehit Tümgeneral Aydın'ın ailesine taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın evine giderek ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

(Caner Ünver - Musa Erdoğan /İHA)