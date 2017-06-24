Başbakan Yıldırım'dan şehit evine ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, El Bab'ta şehit düşen Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun İzmir'deki ailesini ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, El Bab'ta şehit düşen Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun İzmir'deki ailesini ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir ziyaretinin ikinci gününde Fırat Kalkanı Harekatı'nda 8 Şubat 2017'de şehit olan Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun Karabağlar ilçesindeki babaevini ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette Başbakan Yıldırım şehidin inşaat işçisi babası Abdullah, annesi Mukaddes Efiloğlu ve kardeşlerine başsağlığı diledi.

Ziyaretin ardından Başbakan Binali Yıldırım, mahalledeki vatandaşlarla da bayramlaşarak, sorunlarını dinledi.

Yıldırım, ardından Erzincan'a hareket etmek üzere kentten ayrıldı.

(Mihrap Düzöz-Halil Karahan/İHA)