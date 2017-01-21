Başbakan Yıldırım'dan, şehit ailesine taziye ziyareti
Başbakan Binali Yıldırım, El Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş Selim Topal'ın Sancaktepe'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım, El Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş Selim Topal'ın Sancaktepe'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan Binali Yıldırım bugün İstanbul'da El Bab şehitlerinden Selim Topal'ın cenaze namazına katıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Topal'ın Sancaktepe'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yaklaşık bir saat süren taziye ziyaretine Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Maliye Bakanı Naci Ağbal da Başbakan Yıldırım'a eşlik etti.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.