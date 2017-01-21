Başbakan Yıldırım'dan, şehit ailesine taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, El Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş Selim Topal'ın Sancaktepe'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, El Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş Selim Topal'ın Sancaktepe'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım bugün İstanbul'da El Bab şehitlerinden Selim Topal'ın cenaze namazına katıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Topal'ın Sancaktepe'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yaklaşık bir saat süren taziye ziyaretine Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Maliye Bakanı Naci Ağbal da Başbakan Yıldırım'a eşlik etti.

